Deutsche Post: Wahlbenachrichtigungen sind unterwegs

Die Wahlbenachrichtigungen wurden heute morgen in die Zustellstützpunkte ausgeliefert. Im Briefzentrum Essen ist bereits die Vorsortierung gelaufen, sagt eine DHL-Sprecherin. Wegen der kurzen Vorlaufzeit gibt es bei dieser Wahl besondere Voraussetzungen. Wer sich für Briefwahl entscheidet, muss noch etwas warten. Denn erst am 31. Januar stehen die Kandidaten final fest. Die Wahlunterlagen können also erst ab Anfang nächsten Monats versendet werden. Die Deutsche Post appelliert, die Unterlagen so schnell wie möglich anzufordern und auch die Briefwahlunterlagen so schnell wie möglich abzuschicken, damit sie rechtzeitig ankommen. Die vorgezogene Bundestagswahl läuft am 23. Februar.