Deutsche Post: QR-Codes für Briefkästen

Neben den gewohnten Informationen zu Leerungszeiten werden zwei QR-Codes angebracht. Der linke Code führt zu Infos rund um Briefprodukten, Laufzeiten und Preisen. Über den zweiten Code unten rechts gelangen Kunden zur Anzeige weiterer Standorte. Laut Post-Sprecherin betrifft die Änderung alle 1.000 Briefkästen im Postleitzahlenbezirk beginnend mit 45, also auch Mülheim. Die Änderung ist Teil eines umfangreichen Maßnahmepakets. Ein neues Gesetz räumt der Post mehr Spielräume bei Leerung und Zustellung ein. So entfällt auch der rote Punkt an einigen Briefkästen. Dieser zeigte bislang an, dass Briefe hier auch nach 20 Uhr noch mitgenommen werden. Die Spätleerung streicht die Post. Briefe dürfen auch länger unterwegs sein. Kritiker bemängeln, dass das Einscannen von QR-Codes gerade ältere Kunden überfordern könnte.