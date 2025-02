Warnstreik auch in Paketzentren

In allen großen Paketzentren in NRW haben Beschäftigte von gestern Abend bis heute früh die Arbeit ruhen lassen, darunter auch die für uns relevanten Standorte. Laut Verdi kann sich die Auslieferung von Paketen deshalb ab heute flächendeckend verzögern. Verdi will vor der nächste Verhandlungsrunde (4.3./5.3.) den Druck auf die Arbeitgeberseite erhöhen. Die Deutsche Post bietet ihren Beschäftigten bisher Lohnplus von insgesamt 3,8 Prozent, Verdi fordert 7 Prozent mehr.