Integreat-App: Erleichterung rund um Zuwanderung

Bei uns in Mülheim ist die App in 13 Sprachen verfügbar. Sie soll nicht nur Zugewanderten eine Hilfe sein, sondern auch Fachkräften in den Anlauf- und Beratungsstellen, heißt es. Die kostenlose App wird einfach auf das Smartphone oder Tablet geladen und kann auch offline genutzt werden. Über eine Kartenfunktion können wichtige Orte und Anlaufstellen im Stadtgebiet direkt aufgerufen werden. Künftig können sich die Nutzerinnen und Nutzer laut Stadt auch per Push-Nachricht über aktuelle Veranstaltungen informieren lassen. Für die Zukunft seien weitere Funktionen geplant. Ideen und Angebote können an das Redaktionsteam gesendet werden.