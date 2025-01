Post-Warnstreik: Mülheim wohl nicht betroffen

Sie geht davon aus, dass dem Streikaufruf höchstwahrscheinlich niemand gefolgt ist. Definitiv gestreikt wird heute dagegen in den Nachbarstädten Duisburg und Essen. Ein Gewerkschaftssprecher sagte uns, dass in den nächsten Tagen auch der große Zustellbezirk I in Mülheim bestreikt werden könnte, ohne dabei konkret zu werden.





Auslöser für den Warnstreik ist laut Gewerkschaft ver.di der Frust über die zweite Tarif-Verhandlungsrunde. Es habe kaum Bewegung und keine greifbaren Ergebnisse gegeben. ver.di fordert für die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden sowie Dual Studierenden eine Tarifsteigerung von linear sieben Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten. Für die Tarifbeschäftigten und Auszubildenden werden drei Tage mehr Urlaub sowie ein zusätzlicher Urlaubstag für ver.di-Mitglieder gefordert.