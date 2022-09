Weiße Flotte führt 9-Euro-Ticket ein

Die Aktion gilt nur beim Kauf in der Touristinfo oder über das Online-Buchungsportal und ist nicht mit anderen Rabatten kombinierbar. Mit dem Start der Nachsaison am Dienstag, 4. Oktober, geht die Linienfahrten-Saison 2022 in den Endspurt. Für zwei Wochen fährt das Schiff von Montag bis Sonntag dreimal täglich die Ruhrtalroute vom Mülheimer Wasserbahnhof nach Essen-Kettwig und zurück.





Abfahrt ist am Wasserbahnhof um 11, 13 und 15 Uhr sowie in Kettwig um 12, 14 und 16 Uhr.





Diejenigen, die beliebig oft am Tag das Linienschiff nutzen möchten, können sich das 9-Euro-Ticket der Weißen Flotte in der Touristinfo, Schollenstraße 1, oder online sichern. Beim Kartenkauf an Bord gelten die regulären Tarife: Einfache Fahrt: 7,50 € für Erwachsene, 3 € für Kinder (4 - 14 Jahre) Hin- und Rückfahrt: 15 € für Erwachsene, 6 € für Kinder Tagestickets sind nicht an Bord erhältlich.





Alle Infos zu den Linienfahrten auf:

https://www.muelheim-tourismus.de/ruhr-aktiv/weisse-flotte/