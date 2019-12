Weihnachtstreff lädt von 11 bis 20 Uhr ein

In der Mülheimer Innenstadt hat heute der Weihnachtstreff aufgemacht. Am Nachmittag wurde traditionell die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet. Damit gab die Stadt an der großen Tanne am Synagogenplatz den offiziellen Startschuss für die Vorweihnachtszeit in Mülheim.

© Ingo Otto / FUNKE Foto Services