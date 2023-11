Mülheim startet stimmungsvoll in die Adventszeit

Im Mittelpunkt steht ein geschmückter und beleuchteter Weihnachtsbaum. Außerdem gibt es ein Kinderkarussell. Der Weihnachtstreff ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Letzter Tag ist der 23. Dezember. Am 1. Dezember startet außerdem der Adventsmarkt in der Altstadt. Er läuft traditionell nur gut zwei Wochen. Letzter Tag ist der 17. Dezember. Vom 1. bis zum 3. Dezember gibt es auch noch die Schiffsweihnacht an der Schleuseninsel sowie am 2. und 3. Adventswochenende die Broicher Schlossweihnacht.