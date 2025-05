Fotofahndung nach Schüssen in Essen-City

Nach den Schüssen am Freitagmittag in der Essener Innenstadt sucht die Polizei Essen/Mülheim jetzt mit einem Fahndungsfoto nach dem Täter. Der noch unbekannte männliche Tatverdächtige hatte in der Rottstraße zwei Schüsse abgefeuert und dabei eine 54-jährige Frau ins Bein getroffen.

© Polizei Essen/Mülheim