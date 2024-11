Vorfreude: Vier Mal Weihnachtsstimmung in Mülheim

Am nächsten Montag (25.11.) startet der Weihnachtstreff vorm Forum. Hier gibt es ein paar Stände und ein Kinderkarussell. Der Weihnachtstreff ist bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.





Am 29. November startet in der Altstadt der Adventsmarkt. Hier liegt der Schwerpunkt auf Handgemachtem. Der Nikolaus und Weihnachtsengel schauen wochentags ab 17 Uhr sowie samstags und sonntags ab 16 Uhr mit Kuscheltieren vorbei. Jeden Tag um 19 Uhr werden gemeinsam Wunderkerzen angezündet und damit dem Frieden in der Welt gedacht. Der Adventsmarkt hat montags geschlossen. Letzter Tag ist der 15. Dezember.





Am letzten Novemberwochenende gibt es auf der Schleuseninsel die Schiffsweihnacht. Hier wird ein Markt mit Kunsthandwerk aufgebaut. An den Ständen finden sich Schmuck, Deko und Bekleidung sowie Imkereiprodukte. Das Haus Ruhrnatur bietet zudem kostenlose Aktionen für Kinder an. Die Schiffsweihnacht läuft am 29. November ab 15 Uhr, am 30. November ab 13 Uhr und am 1. Dezember ab 11 Uhr.





Schließlich wird es noch am 2., 3. und 4. Adventswochenende auf Schloß Broich weihnachtlich. Bei der Broicher Schlossweihnacht gibt es einen Mittelaltermarkt und ein Krippenspiel. Gewandete führen Szenen der Weihnachtsgeschichte in lateinischer und mittelhochdeutscher Sprache mehrmals am Tag auf. Hier gibt es alle Infos zur Schlossweihnacht und den anderen Märkten in Mülheim.