Weihnachtliche Stimmung auf der Schleuseninsel

Heute und morgen geht der Markt bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 Uhr bis 20 Uhr. An den Verkaufsständen gibt es Schmuck, Deko, Bekleidung und Imkereiprodukte. Dazu kommen Stände mit Essen und Trinken und ein weihnachtliches Musikprogramm. Das Haus Ruhrnatur bietet parallel dazu kostenlose Aktionen für Kinder an, z.B. ein Weihnachtsquiz, Kerzengießen und Basteln von Weihnachtsdeko. Veranstaltet wird die Schiffsweihnacht von der MST, der Weißen Flotte Mülheim und dem Haus Ruhrnatur.