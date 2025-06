Langes Pfingstwochenende: Einrichtungen öffnen

Bei dem Rundgang in 35 Metern Höhe kann der Ausblick bis hin zu den angrenzenden Städten genossen werden, heißt es. Die Kosten sind im Eintrittspreis enthalten. Auch die Camera Obscura hat Sonntag und Pfingstmontag geöffnet. Wegen des Pfingst-Spektakulums an Schloß Broich und in der MüGa ist die Zufahrt aber nur über den Parkplatz am Ringlokschuppen möglich. Wer mit dem Fahrrad kommt, sollte die ausgeschilderte Umleitung für RS1 und RuhrtalRadweg beachten.