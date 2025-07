Heißes Wetter: Wasserversorgung läuft unter Volllast

Vor allem die Abendstunden sind für die Systeme der Wasserversorgung aktuell ein Kraftakt, sagt RWW. Der Abend sei die beliebteste Zeit um Pflanzen zu gießen, den Rasen zu sprengen und zu duschen. Die Anlagen und Systeme der Wasserversorgung laufen abends zeitweise unter Volllast, was das System stark beansprucht, sagt RWW. An heißen Tagen sollten möglichst schon morgens die Gärten gewässert und die Pools gefüllt werden. So könne sich der Wasserbedarf über den Tag hinweg gleichmäßiger verteilen, sagt ein Sprecher.