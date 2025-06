Aktionstag: Natur der Ruhr wird erforscht

Der BUND Mülheim bietet gemeinsam mit dem Haus Ruhrnatur heute (28.6.) eine besondere Aktion für Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren an. Es geht um Wasservögel und Wasserlebewesen an und in der Ruhr.

© Julia Tillmann/FUNKE Foto Services