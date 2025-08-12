RuhrCleanUp: Anmeldung ab sofort möglich

Gruppen können sich ab sofort anmelden. Bei uns in Mülheim läuft die Aktion über das CBE. Sieben Routen stehen auf dem Programm. Die Freiwilligen können zwischen 10 und 13 Uhr z.B. im Bereich Leinpfad, MüGa oder Witthausbusch mithelfen, die Uferbereiche von Müll zu befreien. Die Ausrüstung wird wie in den letzten Jahren gestellt. Auch in den Nachbarstädten sind Aktionen geplant. Beim RuhrCleanUp sind in den letzten Jahren jeweils mehrere dutzend Tonnen Müll zusammengekommen.