Navigation

RuhrCleanUp: Anmeldung ab sofort möglich

Veröffentlicht: Dienstag, 12.08.2025 06:11

Mitte September wird entlang der Ruhr wieder aufgeräumt. Am 13. September steht der nächste RuhrCleanUp auf dem Programm.

© Tanja Pickartz / FUNKE Foto Services

Gruppen können sich ab sofort anmelden. Bei uns in Mülheim läuft die Aktion über das CBE. Sieben Routen stehen auf dem Programm. Die Freiwilligen können zwischen 10 und 13 Uhr z.B. im Bereich Leinpfad, MüGa oder Witthausbusch mithelfen, die Uferbereiche von Müll zu befreien. Die Ausrüstung wird wie in den letzten Jahren gestellt. Auch in den Nachbarstädten sind Aktionen geplant. Beim RuhrCleanUp sind in den letzten Jahren jeweils mehrere dutzend Tonnen Müll zusammengekommen.

Weitere Meldungen

Neues Gesetz: Ruhrverband darf Talsperren weiter drosseln

Lokalnachrichten Ab sofort darf die Ruhr weniger Wasser führen. Seit heute (1.7.) nutzt der Ruhrverband erstmals neue gesetzliche Regeln, um weniger Wasser aus seinen Talsperren abzugeben.

Aktionstag: Natur der Ruhr wird erforscht

Lokalnachrichten Der BUND Mülheim bietet gemeinsam mit dem Haus Ruhrnatur heute (28.6.) eine besondere Aktion für Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren an.

Ölfilm auf der Ruhr

Lokalnachrichten Die Feuerwehr Mülheim musste am Abend an die Ruhr ausrücken.

skyline