Heißen räumt auf

In Heißen werden aktuell noch Freiwillige gesucht, die bei einer Müllsammelaktion im Stadtteil mitmachen. Das sagt die Stadt. Gesucht werden Helfer für "Mülheim räumt auf". Die Aktion läuft am 11.Oktober von 11 bis 13 Uhr. Die Stadtteilgruppe Heißen und die Kreativ Kids des Nachbarschaftshauses wollen an dem Tag rund um das Nachbarschaftshaus aufräumen und Müll entfernen.

