Trinkwasser wird teurer

Ein Einfamilienhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 150 Kubikmetern muss mit Mehrkosten von rund einen Euro im Monat rechnen. In Mehrfamilienhäusern belaufen sich die monatlichen Brutto-Mehrkosten auf weniger als einen Euro: So wird ein Haushalt in einem Drei-Familienhaus künftig durchschnittlich 0,60 Euro monatlich mehr für Trinkwasser zahlen, ein Haushalt in einem Sechs-Familienhaus 0,45 Euro, der in einem Acht-Familienhaus nur 0,43 Euro – jeweils bei einem Verbrauch von 90 Kubikmetern je Haushalt und Jahr. Laut RWW werden nicht alle betriebsbedingten Kostensteigerungen an Kunden weitergegeben - ein Teil werde durch Unternehmensgewinne und Einsparungen aufgefangen. Mehr Infos zum neuen Wassertarif von RWW kriegt ihr HIER.