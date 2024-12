Befragung: Top-Plätze für Essener Weihnachtsmarkt

Nach Angaben der Plattform haben mehr als 70.000 Menschen aus aller Welt an der Befragung teilgenommen. Gelobt wird, dass der Essener Weihnachtsmarkt großen Wert auf Nachhaltigkeit legt und eine Vielfalt an internationalen Ständen hat. Nachvollziehen lässt sich die Seriosität dieser Befragung aber nicht, auch nicht wie die Auswertung aufgebaut ist. Das Portal vermittelt Reisen, Hotels und Unternehmungen. In einer weiteren Auswertung des Portals taucht Essen auf Platz 1 der Weihnachtsmärkte in Deutschland auf. Städte wie Düsseldorf, Dresden, Köln oder Nürnberg sind in diesem Ranking weit abgeschlagen.