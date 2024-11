Statt Nikolausmarkt: Adventsmarkt rund um Dorfkirche

Jeder Stand hat sich ein soziales Projekt ausgesucht, für das er die Gewinne spenden möchte. Das ist dann auch an den Ständen kenntlich gemacht. Es gibt Kulinarisches und Selbstgemachtes. Um 15:30 Uhr wird es in der Dorfkirche eine Rudelsingen geben. Die Kirche wird durchgehend bis 20 Uhr geöffnet sein. Das Fest läuft in der Kirche, drumherum und auch im Gemeindehaus.