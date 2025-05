Benefiz: Mülheim läuft "für die Liebe"

Beim "Lauf für die Liebe" geht es um das dabei sein und nicht um sportliche Leistung. Gelaufen werden kann mit dem Kinderwagen, mit Walking-Stöcken, dem Blindenhund oder auch sportlich in Bestzeit. Start ist am Stadion an der Mintarder Straße - danach geht es dann entweder über 2,5 km, 5 km oder 10 km in die Ruhrauen. Der „Lauf für die Liebe“ wird organisiert von der Werbegemeinschaft Saarn, dem Mülheimer Sportbund, dem Verein Triathlon & Marathon Mülheim und Pütz eBikes.