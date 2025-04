Bauarbeiten: Ausbau von Bushaltestellen geht weiter

Das betrifft die Haltestellen Kleefeld in beiden Fahrtrichtungen. Zunächst wird die Haltestelle Richtung Saarner Kuppe komplett umgebaut, danach die Haltestelle Richtung Innenstadt. Fahrzeuge werden einspurig an den Baustellen vorbeigeführt. Richtung Luxemburger Allee können Fußgänger vor und hinter der Baustelle die Fahrbahn an einer Fußgängerampel überqueren. Die Zufahrten im Kreisverkehr in die Straßen Kleefeld und Winsterstraße werden gesperrt. Für den Bauabschnitt 3 plant die Stadt drei Wochen ein, für Abschnitt 4 sind es fünf Wochen. Direkt danach soll es mit dem barrierefreien Ausbau der Haltestelle Friedrich-Freye-Straße Richtung Innenstadt weitergehen.