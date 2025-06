Verdacht auf Totschlag: 82-Jähriger in U-Haft

In Saarn hat sich offenbar ein tödliches Gewaltdelikt abgespielt. Wie die Polizei heute mitteilt, wurde am Samstag (31.5.) eine 70-Jährige tot in ihrer Wohnung an der Luxemburger Allee aufgefunden.

© Antje - stock.adobe.com