Mülheim startet in Vorweihnachtszeit

Um 17 Uhr wird die Beleuchtung des Festbaums eingeschaltet. Veranstalter MST betont, dass die Lichter schon seit Jahren auf energiesparende LED-Technik umgestellt sind. Auf der Schloßstraße gibt es in den nächsten Wochen Glühwein, Reibekuchen, Bratwurst und Co. Außerdem ist ein Kinderkarussell aufgebaut. Am Freitag startet dann auch in der Altstadt der Adventsmarkt. Er wird vom Verein Pro Altstadt organisiert und endet am 11. Dezember.