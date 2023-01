Tannenbäume werden ab morgen abgeholt

Wer wann dran ist, können die Mülheimer im Abfallkalender oder in der MEG-App nachlesen. Beim Abholungstag der Weihnachtsbäume handelt es sich jeweils um den Leerungstag der Restabfalltonne. Am Morgen des Termins soll der Baum ab 7 Uhr gut sichtbar am Fahrbahnrand liegen. Er sollte vorher außerdem gut von Lametta oder Sprühschnee befreit werden - sonst ist er nicht kompostierbar.

Fragen zur Abholung können unter 99 66 00 telefonisch oder per Mail unter buergerservice@mheg.de gestellt werden.