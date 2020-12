Weihnachtskalender Mülheim City startet

In den Schaufenstern hängen dann bunte Plakate mit der Türchennummer. Die Geschäfte bieten an ihrem jeweiligen Türchen-Tag ihren Kunden etwas Besonderes an. Das können kleine Extra-Zugaben zum Einkauf sein oder auch Rabatte. Gestartet wird mit dem ersten Türchen beim Schreibwarengeschäft Prüßmann auf der Wallstraße. Das 24. Türchen stellt die Lebenswerk Gürtelmanufaktur an der Auerstraße. Von ihr und der Mülheimer Wirtschaftsförderung Mülheim und Business ist die Idee ins Leben gerufen worden.