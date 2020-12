RRZ: Black Friday verhältnismäßig ruhig

In den Einkaufscentern im Ruhrgebiet könnte es heute wieder voll werden. In einigen Geschäften gibt es heute am CyberMonday noch einmal Sonderrabatte. Schon am Freitag am Black Friday waren viele Mülheimer shoppen - zum Beispiel im Rhein-Ruhr-Zentrum.

© Martin Möller / Funke Foto Services