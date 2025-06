RRZ: Tunnelwände neu gestaltet

Das RRZ hat in den letzten Wochen die Wände gemeinsam mit dem Institut für Ausbildung in Bildender Kunst und Kunsttherapie (IBKK) in Bochum gestaltet. Eine Wand zeigt Motive aus Mülheim, die andere beschäftigt sich mit dem Rhein-Ruhr Zentrum. Die bislang sehr triste Unterführung wird so bunter, herzlicher und lebensfroher, heißt es. Aktuell laufen im RRZ Abbrucharbeiten im Rahmen des Umbaus. Der Eigentümer Eurofund steckt rund 180 Millionen Euro in die Sanierung des in die Jahre gekommenen Einkaufszentrums. Noch in diesem Jahr soll das Freizeitcenter Adventica eröffnen, im nächsten Jahr die Supermarktkette Kaufland und das Kaufhaus Müller.