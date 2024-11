Hier findet ihr die größten und schönsten Weihnachtsmärkte in NRW

Bielefeld

Besuchermagnet der Region - In Bielefeld eröffnen ab dem 21. November über 100 verschiedene Stände, die Besucherinnen und Besucher zum "vorweihnachtlichen Zauber" einladen. Aber auch nach Weihnachten wir der Bielefelder Weihnachtsmarkt geöffnet sein (bis zum 30. Dezember). Vom stimmungsvollen Alten Markt im Herzen der Altstadt über das charmante Hüttendorf mit der wohl größten Weihnachtspyramide Nordrhein-Westfalens auf dem Jahnplatz bis zum rustikalen "Haus vom Nikolaus“ auf dem Altstädter Kirchplatz - für alle sollte etwas dabei sein.

Bonn

Die Budenstadt - In der ehemaligen Bundeshauptstadt wird es in der Innenstadt ab dem 22. November weihnachtlich. Über 165 Stände erwarten die Besucherinnen und Besucher in Bonn. Dabei erstreckt sich der Markt über verschiedene Plätze und Straßen, so zum Beispiel am Münster- oder Friedensplatz.

Dortmund

Weihnachtsstadt - Für die Metropolen in Nordrhein-Westfalen nicht unüblich, gibt es auch in Dortmunds Innenstadt keinen klassischen Weihnachtsmarkt, eher eine Weihnachtsstadt. Über 250 Buden oder Stände warten auf Besucherinnen und Besucher. Highlight dabei der immens große Baum am Hansaplatz, den die Veranstalter als "größten Weihnachtsbaum der Welt" ankündigen. Start der Weihnachtsstadt in Dortmund ist am 21. November - der Markt läuft bis zum 30. Dezember durch. Selbst an Heiligabend und am 26. Dezember ist der Markt geöffnet.

Duisburg

Innenstadt - In Duisburg dürfen sich Weihnachtsmarkt-Fans und -Liebhaber auf eine Zugabe freuen. Denn selbst nach dem Fest wird der Markt geöffnet sein. Glühwein und Bratwurst ab dem 2. Weihnachtsfeiertag bis zum 30. Dezember - wenn das nicht mal was ist? Worauf man sich in Duisburg noch freuen darf? Lichtinstallationen, Dekorierte Holzhütten, Reibekuchen, Glühweinschiffchen und vieles mehr. Das alles bietet der Duisburger Weihnachtsmarkt ab dem 14. November.

Kreis Düren

Schloss Merode - Auf Schloss Merode in der Nähe von Düren wird es romantisch. Rund um das Schloss und auf dem Gelände selbst gibt es vom 27. November bis zum 22. Dezember (außer am 2. und 3. Dezember) durchgehend traumhafte Stimmung vor schöner Kulisse. Regionale Sänger und Musiker verbreiten in Kleingruppen besinnlich-vergnügte vorweihnachtliche Stimmung. Diese Konzerte, in gemütlichem Rahmen, sorgen täglich für anspruchsvolle und kostenlose Unterhaltung. Zu essen und zu trinken - dafür wird auch gesorgt sein. Die Veranstalter garantieren eine "einzigartige Atmosphäre".

Düsseldorf

Innenstadt - Die Düsseldorfer Innenstadt verwandelt sich zur Weihnachtszeit immer zu einer Weihnachtsstadt. Insgesamt gibt es sieben Themenmärkte, die alle fußläufig voneinander zu erreichen sind. Zum Beispiel gibt es einen Lichtermarkt auf der KÖ, oder einen Handwerkermarkt vor dem Rathaus. Hier sind viele handwerkliche Hütten zu bestaunen - beispielsweise eine kleine Glasbläserei. Die Düsseldorfer Weihnachtsmärkte sollen in diesem Jahr auch besonders nachhaltig werden. Neu hinzu kommt ein Markt von Circus Roncalli. Vom 21. November bis 30. Dezember sind die Märkte und Stände geöffnet, selbst an Heiligabend ist geöffnet (bis 15 Uhr).

Essen

Mittelaltermarkt: Beim Essener Weihnachtsmarkt in der Innenstadt gibt es die Tradition, dass ein Teil des Weihnachtsmarktes ein Mittelalter-Markt ist. Der untere Teil der Innenstadt ist dem Thema gewidmet, viele Mittelalter-Fans reisen extra dazu zum Weihnachtsmarkt nach Essen. Nicht nur die Verkäufer tragen Mittelalter-Kostüme, sondern auch einige Besucher. Dort werden Dinge verkauft, die an das Mittelalter erinnern sollen. Darunter Holzschwerter, Felle, handgemachte Kleidung und Schmuck, mittelalterliche Gefäße, Brot aus dem Holzofen, Gewürze und Räucherwerk. Vom 18. November bis 16. Dezember haben die Stände geöffnet, es gibt zu dem Drehleiermusik und vorgelesene Märchen für Kindergärten oder Schulen.

Wintermarkt in Essen-Rüttenscheid - Im Essener Ausgehviertel Rüttenscheid hat sich in den vergangenen Jahren eine echte Weihnachtsmarktadresse etabliert. Obwohl der Wintermarkt auch nur für ein paar Tage geöffnet ist, bietet er alles, was er braucht und ist dabei aufgrund der begrenzten Größe kompakt und übersichtlich. Über 20 liebevoll gestaltete Stände, die zum Bummeln und Schlemmen einladen, sind auch in diesem Jahr rund um das Herzstück des Wintermarktes - ein großes Festzelt - herum eingeplant. Vom Kunsthandwerk über Mode und Schmuck bis hin zu Holzspielzeugen und Keramik ist hier fast alles zu entdecken. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt sein.

Hagen

Romantischer Weihnachtsmarkt - Vom 29. November bis 1. Dezember, am ersten Adventwochenende, findet in Hagen am Freilichtmuseum der Romantische Weihnachtsmarkt statt. In den illuminierten Fachwerkhäusern und geschmückten Hütten zeigen Aussteller ihr Angebot aus Papier, Wolle, Stoff, Holz, Glas oder Metall. Als Markt der leisen Töne gibt es nur Live-Musik von Chören und Orchestern, Alphörnern sowie Jazz und Pop. Jeden Nachmittag besucht St. Nikolaus den Weihnachtsmarkt für die kleinen Besucher.

Herne

Cranger Weihnachtszauber - Der "Cranger Weihnachtszauber" in Wanne-Eickel ist kein klassischer Weihnachtsmarkt, sondern eher eine Weihnachtskirmes. Neben Fahrgeschäften gibt es Bühnenshows, Walking Acts und eine Eislaufbahn. Auch Gastro- und Verkaufsstände wie auf einem normalen Weihnachtsmarkt sind zu finden, gleichzeitig aber auch Kirmes-Klassiker. Vom 21. November bis 30. Dezember ist der Weihnachtszauber geöffnet.

Kreis Kleve

Schloss Moyland - "Eingebettet in die malerischen Gärten des Wasserschlosses präsentieren Kunsthandwerker aus nah und fern ihre meisterhaften Kreationen an liebevoll beleuchteten und weihnachtlich geschmückten Ständen", so beschreibt das Schloss am Niederrhein seinen Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt. Vom 11.12. bis 15.12. gibt es dort neben den klassischen Weihnachtsmarkt-Buden Kunsthandwerk, Keramik- und Porzellanprodukte, Schmuck, Lederwaren, Hüte, Taschen, Filzobjekten, Kleidung, Web- und Papierarbeiten und vieles mehr. Eine Tageskarte kostet 7,50 Euro.

Köln

Ganz Köln wird zur 'Weihnachtsmarktstadt' - Zahlreiche Kölner Viertel oder Plätze verwandeln sich ab dem 15. November in eine Weihnachtsmarktlandschaft. Darunter die wahrscheinlichen Highlights: Der Markt am Dom (Roncalliplatz), Markt der Engel am Neumarkt, das Nikolausdorf am Rudolfplatz oder Heinzels Wintermärchen am Heumarkt. Die großen und gängigsten Weihnachtsmärkte laufen bis zum 23. Dezember, aber auch in anderen Gegenden kommen Besucher auf ihre Kosten.

Kreis Mettmann

Blotschenmarkt - Der Blotschenmarkt in Mettmann gehört zu den ältesten Weihnachtsmärkten in Nordrhein-Westfalen. Seit über 50 Jahren findet er jetzt schon statt. Neben den üblichen gewerblichen Anbietern sind auch viele karitative Organisationen auf dem Markt. Der Markt steht rund um die alte St. Lambertus Kirche in der Mettmanner Oberstadt, umrahmt von bergischem Fachwerk. Der Blotschenmarkt findet vom 29. November bis zum 15. Dezember statt.

Münster

Weihnachtsmarkt-Kette - In Münsters Innenstadt gibt es selbstverständlich auch Weihnachtsstimmung, die verbreitet wird. Der große Unterschied zu anderen Städten und Kreisen. Es gibt nicht nur den einen Weihnachtsmarkt, sondern mehrere. Insgesamt gibt es sechs. Sie erstrecken sich quer durch den Kern der Stadt und verwandeln Münsters Innenstadt in ein Winter-Wonderland. Rund 300 Stände - verteilt auf die verschiedenen Märkte - laden zu einem ausgiebigen Weihnachtsmarkt-Bummel ein. Und, weil jeder Markt auch noch einmal seine eigenen Besonderheiten hat, ist da auch wirklich für jeden Besucher und jede Besucherin was dabei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Start der Weihnachtsmärkte ist am 25. November, bis zwei Ausnahmen laufen alle bis zum 23. Dezember durch.

Rheinisch-Bergischer Kreis

Altenberger Adventsmarkt - Vom 6. bis zum 8. Dezember, am zweiten Adventswochenende, gibt es in Odenthal-Altenberg den Adventsmarkt. Unter dem Blick des imposanten Doms gibt es jede Menge Glühwein von lokalen Händlern und auch sonst noch alles, was man von einem Weihnachtsmarkt erwarten möchte. Am Samstag und Sonntagmittag soll der Nikolaus vorbeikommen. Es gibt einen Shuttlebus, der alle Interessierte von den Parkplätzen der umliegenden Orte zum Adventsmarkt hinbringt, da die Parkplätze vor Ort begrenzt sind.

Sauerlandregion

Überall Märkte - Wenn über das Sauerland gesprochen wird, können wir aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Märkten keinen Favoriten ausmachen beziehungsweise alle erwähnen. Ja, in den Urlaubsorten Willingen, Winterberg und Schmallenberg gibt es angekündigte Weihnachtsmärkte, aber eben nicht nur. Es lohnt sich daher zu schauen, welcher Ort oder welche Stadt gerade einen Weihnachtsmarkt anbietet.

Siegburg

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt - Mittelalterlich und schön wird es zwischen dem 23. November und 22. Dezember in Siegburg zugehen. Dort findet auf dem Marktplatz (rund zehn Kilometer von Bonn entfernt) der mittelalterliche Weihnachtsmarkt statt. Was erwarten Besucherinnen und Besucher? Hölzerne Marktstände, Fackeln und Kerzen, Feuerschalen und alte Ölkerzen ausschließlich als Beleuchtung. Ein handbetriebenes Kinderkarussell gibt es auch. Speis und Trank ist natürlich auch garantiert. Es gibt unter anderem Spanferkel, Waffeln, Speisen aus dem Orient und natürlich Glühwein und Met. Wer sich aktiv zeigen möchte, kann beim Axtwerfen oder Bogenschießen seine Fähigkeiten testen.

Kreis Siegen-Wittgenstein

Arfeld - Abstecher nach Bad Berleburg, genauer gesagt Arfeld. Seit 1983 gibt es dort die Weihnachtsmarktmeile, von Vereinen im Ort ausgerichtet. Der Weihnachtsmarkt ist im Umkreis sehr beliebt, er gilt als Geheimtipp. Es wird für Klein und Groß Programm geboten, es gibt viele Verkaufsstände und genau so viele Glühwein- und Fressbuden. Am 7. Dezember geht es ab 11 Uhr los - der Nikolaus kündigt sich ebenfalls an.

Städteregion Aachen

Aachener Altstadt - Mitten in der Aachener Altstadt, zwischen Aachener Dom und Rathaus, hat sich in den vergangenen 50 Jahren einer der angeblich schönsten Weihnachtsmärkte Europas entwickelt. Vom 22. November bis 23. Dezember bieten über 120 Händler, Handwerker, Künstler und Gastronomen Kerzen und Printen, festliche Musik und Handwerkliches aus den traditionellen Werkstätten.

Monschau - Mitten in der Eifel ist die Chance außerdem hoch, den Weihnachtsmarkt in Monschau im Schnee zu erleben. Die Altstadt in Monschau hat mit ihren alten Fachwerkhäusern schon ohne Weihnachtsmarkt eine ganz tolle Atmosphäre. Mit all den Lichtern und Buden wird es aber noch mal eine ganze Schippe besser. Der Weihnachtsmarkt hat vom 29. November bis zum 22. Dezember nur an den Wochenenden geöffnet.

Solingen

Haus Grünwald - In diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt am Schloss Grünewald bereits zum 19. Mal statt. Das Schloss öffnet an jedem Adventswochenende jeweils von Freitag bis Sonntag seine Tore. "Jeweils über 100 Aussteller in den Bereichen Kunst, Kunsthandwerk, historisches Handwerk und modernes Design bieten an den Adventswochenenden ihre vorwiegend selbst gefertigten Stücke an: stimmungsvolle Lichtobjekte, Schmuckunikate, Glas- und Papierkunst, Skulpturen aus Holz und Keramik, Textilien aus Wolle, Filz und Seide, Backwaren, Spielzeug, Geräte, Bekleidung und viele andere Überraschungen um die Weihnachtszeit", kündigen die Veranstalter an.

Kreis Steinfurt

winter:city Rheine - Wer auf seiner Tour nach den schönsten Weihnachtsmärkten in Rheine Station macht, bekommt ganz verschiedene Dinge angeboten, die zum Verweilen locken. Das wäre die größte Glühweinpyramide des Münsterlandes und der Emszauber, die den gastronomischen Weihnachtsmarkt in Rheine veranstalten. Unter der Woche sowie am Wochenende erwarten Besucher spezielle Angebote sowie Rabatte. Live-Musik und DJs sorgen für gute Stimmung. Das ist aber noch nicht alles. Denn vom 5. bis 8. Dezember und 12. bis 15. Dezember wird der Nikolausmarkt eröffnet sein - inklusive Ankunft vom Nikolaus am 10.12. per Schiff - wo hat man sowas schon mal gesehen?

Kreis Wesel

Vielfalt im gesamten Kreis - Im Kreis Wesel ist die Vielfalt an Weihnachtsmärkten riesig. Zwischen Burg, Zechenpark, Kloster oder Seen kann gewählt werden, ab Mitte November geht die Saison los. Egal ob in Alpen, Dinslaken, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn oder Voerde. Auch ein Blick in die Stadtteile und Dörfer lohnt sich, kleine und feine Märkte laden ebenfalls ein.

