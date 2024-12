ADAC: Freitagnachmittag Autobahnen meiden

Bei uns in der Gegend soll es sich vor allem auf der A2, A3, A40 und A42 knubbeln. Damit wären alle großen Autobahnen betroffen. Die größte Staugefahr sieht der ADAC rund ums Kreuz Kaiserberg. Viel Verkehr erwartet der Club auch Samstag und Montag. Ruhiger soll es am Sonntag, an Heiligabend und am 1. Weihnachtstag sein. Die Deutsche Bahn erwartet bereits heute viele Fahrten im Fernverkehr. Sie hat nach eigenen Angaben die Zahl der Sitzplätze rund um die Feiertage um ca. fünf Prozent erhöht.