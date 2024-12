MEG: Tannenbaumabfuhr ab 8. Januar

Die Bäume werden an dem Tag abgeholt, an dem die Restabfalltonne geleert wird. Mitgenommen werden nur abgeschmückte Bäume, da sie kompostiert werden sollen. Wenn sich noch Lametta, Sprühschnee oder anderer Schmuck daran befinden, bleiben sie am Straßenrand liegen. Wer seinen Tannenbaum schon früher loswerden will, kann ihn zu den Öffnungszeiten kostenlos am Wertstoffhof abgeben, heißt es. Die genauen Zeiten sind auch hier hinterlegt. Am 14. Januar 2025 werden die letzten Tannenbäume abgeholt.