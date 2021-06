Neuer Ort, neue Nummern

Bis Ende Januar hieß die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Mülheim & Business und war an der Wiesenstraße untergebracht. Zum 1. Februar war sie in das neue Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung aufgenommen worden. Die Stadt verspricht sich davon beschleunigtes und vereinfachtes Arbeiten. Die Zwischenzeit war genutzt worden, um die IT umzustellen und den Mitarbeitern datensicheres Arbeiten im Home-Office zu ermöglichen. Außerdem gibt es neue Telefonnummern:





Fabian Lüdtke (Unternehmensservice)

0208-455.6122, fabian.luedtke@muelheim-ruhr.de





Paul-Richard Gromnitza (Standortkommunikation)

0208-455.6124, paul-richard.gromnitza@muelheim-ruhr.de





Nicolai Rozek (Research & Standortanalyse)

0208-455.6121, nicolai.rozek@muelheim-ruhr.de





Kay Zellmann (Gründerservice/StarterCenter NRW Mülheim)

0208-455.6123, kay.zellmann@muelheim-ruhr.de