Mülheim wird für Start-Ups interessanter

Mülheim werde verstärkt als Ort wahrgenommen, der innovative Ideen und unternehmerisches Engagement aktiv unterstütze. Aktuell stehe zum Beispiel das Mülheimer Start-Up „Jangala“ in den Startlöchern. Das junge Unternehmen will sich ab dem 1.April mit einem modernen Konzept für mehr Bildungsgerechtigkeit einsetzen. Positives meldet aktuell auch ein enger Kooperationspartner der Wirtschaftsförderung - die Hochschule Ruhr West hat im aktuellen „Gründungsradar“ besonders gut abgeschnitten. Sie hat in der Studie des Stifterverbands, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, den dritten Platz von insgesamt 16 Hochschulen in Nordrhein-Westfalen in der Kategorie „Gründungsfreundlichkeit“ belegt.