Weihnachtsausstellung in Kreativ-Laden gestartet

An den vier Samstagen im Advent wird es außerdem einen vorweihnachtlichen Markt geben. Am 19. November werden Advents-Kränze verkauft. In dem Laden gibt es Platz für bis zu 25 Aussteller. Das Geschäft hat sich auf den Verkauf von Handgemachtem spezialisiert. Künstler und Kreative können hier ihre Werke und Produkte verkaufen.