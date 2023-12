Französische Spezialitäten auf Adventsmarkt

Auf dem Adventsmarkt in der Altstadt sind auch Gäste aus Mülheims Partnerstädten zu finden. Letztes Wochenende war eine Delegation aus Darlington zu Gast am Stand des Fördervereins Mülheimer Städtepartnerschaften. An diesem Wochenende sind Gäste aus Tours mit dabei.

