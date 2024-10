WAZ-Bericht: Deichmann soll komplette Markenrechte an Esprit bekommen

Zunächst war die Rede davon, dass der Verkauf von Esprit an die Investmentgesellschaft Alteri in Großbritannien schon abgeschlossen wäre. Doch laut WAZ gibt es nun eine neue Entwicklung: Demnach übernimmt Deichmann nicht nur die Rechte an den Schuhen, sondern auch am restlichen Sortiment von Esprit. Grund dafür sei die Unzufriedenheit der Esprit-Muttergesellschaft in Hongkong mit dem ursprünglich geplanten Verkauf. Deichmann zahle nun einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag für die Esprit-Markenrechte.

Nach den Recherchen der WAZ wird Deichmann nur die Markenrechte an den Schuhen nutzen und die Rechte am restlichen Sortiment an eine andere Firma weitergeben. Bestätigt hat Deichmann die Informationen aus dem WAZ-Bericht bisher allerdings noch nicht.