Corona-Impfungen im Rhein-Ruhr Zentrum

Im Rhein-Ruhr Zentrum in Mülheim ist morgen (7.8.) noch mal eine mobile Impfstation aufgebaut. Jeder ab 18 Jahren kann sich da zwischen 10 und 20 Uhr gegen Corona impfen lassen, sagt die Stadt. Das geht in der ehemaligen Filiale von Esprit in der Nähe des Eingangs Ost im EG2.

© Martin Möller/FUNKE Foto Services