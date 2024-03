Deichmann: Mehr Umsatz 2023

Dafür gibt es vor allem einen Grund, heißt es in der Jahresbilanz: Die Käufer hätten mehr denn je auf günstige Preise geachtet. Deichmann beschäftigt weltweit 49.000 Mitarbeiter. 184 Millionen Paar Schuhe wurden letztes Jahr verkauft. In Zukunft will das Essener Unternehmen sein Geschäft im Nahen Osten weiter ausbauen. In der Heimat steht unterdessen der Neubau der Firmenzentrale an.