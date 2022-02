Fast 60% Fläche in Parkstadt vermietet

Der Einzug ist für den 1. Januar 2023 geplant. Für Deichmann ist die Anmietung Teil des gerade begonnenen Campus-Ausbaus der Essener Zentrale. Hierfür können man in Mülheim während der Bauphase übergangsweise Personal unterbringen. Bislang sind in der Parkstadt 65.000 Quadratmeter vermietet. Das entspricht laut Vermarkter Brockhoff einer Quote von 59 Prozent der Gesamtfläche.