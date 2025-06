Parkstadt Mülheim: Grüne laden zu Bürgerdialog ein

Die Grünen in Mülheim wollen am Dienstag (24.06.) mit Interessierten über die Pläne für das neue Stadtviertel diskutieren. Auf dem ehemaligen Tengelmann-Gelände an der Stadtteilgrenze Speldorf/Broich sollen laut der ursprünglichen Planung hunderte Wohnungen, Hochhäuser und ein künstlicher See entstehen.

