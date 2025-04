Aus für Parkstadt-Projekt scheint sicher

Das bedeute das Aus für die hochfliegenden Pläne, auf der Stadtteilgrenze Broich / Speldorf in großem Stil Wohnbebauung hochzuziehen. An dieser Stelle hätten laut Planung eigentlich ein See und Hochhäuser gebaut werden sollen. Die schwarz-grüne Ratskoalition sagt, dass der Investor wohl nicht zu den geforderten Zugeständnissen bereit gewesen sei. Anwohner und Politik hatten gefordert, dass es auf dem Gelände weniger Wohnungen geben soll und auch die Hochhäuser gekappt werden sollten. Die Ratsfraktion will jetzt anstoßen, dass Politik, Planungsverwaltung und Öffentlichkeit noch einmal grundlegend über die Zukunft des alten Tengelmann-Areals diskutieren und neue Pläne entwickeln sollen.