Wasserrohrbruch an der Kölner Straße

Einschränkungen gibt es deswegen auf den Fahrbahnen Richtung Selbeck. Die rechte Fahrspur der Kölner Straße, die zur Rechtsabbiegespur in die Straßburger Allee wird, muss gesperrt werden. Der Verkehr kommt dann nur auf einer Spur an der Baustelle vorbei, sagt RWW. Das Rechtssabbiegen in die Straßburger Allee bleibt aber trotzdem möglich. Heute Nachmittag soll der Bereich wieder freigegeben werden.

Für die betroffenen Anwohner gibt es ein Notstandrohr, an dem sie sich Trinkwasser holen können. Es ist an der Straßenecke in Höhe der Straßburger Allee 101 installiert worden.