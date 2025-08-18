Wasserrohr platzt - Straße in Dümpten gesperrt

Grund ist ein Wasserrohrbruch, sagt die Stadt. Die Straße ist derzeit großflächig unterspült und kann zu keiner Zeit befahren werden, heißt es von der zuständigen Baufirma. Das geplatzte Rohrstück ist laut RWW bereits repariert. Der Bereich zwischen Heelweg und Kappenstraße bleibt aber gesperrt - wie lange ist derzeit unklar. Bei der Ruhrbahn müssen mehrere Linien auf eine Umleitungsstrecke geschickt werden. Betroffen sind die Linien 129, 131, 136 sowie NE1 und NE3. Die Haltestelle Nordstraße entfällt in beiden Richtungen.