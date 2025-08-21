A59: Verkehr rollt früher als gedacht

Die Autobahn GmbH sagt heute, dass die Freigabe schon Morgen (22.8.) gegen 11 Uhr erfolgen kann. Auch die Sperrung in der Gegenrichtung war früher aufgehoben worden als geplant. Die Arbeiter kümmern sich derzeit um die Sicherheit des maroden Brückenzugs über den Duisburger Hafen. Unter anderem ist schon ein verstärkter Längsträger eingebaut worden, ein weiterer wird gerade noch verstärkt.