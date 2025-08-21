Navigation

A59: Verkehr rollt früher als gedacht

Veröffentlicht: Donnerstag, 21.08.2025 14:50

Die A59 wird deutlicher früher freigegeben als gedacht. Derzeit gibt es Richtung Dinslaken eine Sperrung zwischen Autobahnkreuz Duisburg und Anschluss Meiderich. Ursprünglich war davon die Rede, dass die Bauarbeiter dort bis nächste Woche Dienstag im Einsatz sein werden.

© 2020 foto@luftbild-blossey.de

Die Autobahn GmbH sagt heute, dass die Freigabe schon Morgen (22.8.) gegen 11 Uhr erfolgen kann. Auch die Sperrung in der Gegenrichtung war früher aufgehoben worden als geplant. Die Arbeiter kümmern sich derzeit um die Sicherheit des maroden Brückenzugs über den Duisburger Hafen. Unter anderem ist schon ein verstärkter Längsträger eingebaut worden, ein weiterer wird gerade noch verstärkt.

