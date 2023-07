Was tun gegen Waschbären?

Waschbären können große Schäden in der freien Natur oder Gärten anrichten. In Gärten plündern sie zum Beispiel Futterstellen oder machen sich über den Komposthaufen her. An Gebäuden können sie Dämmmaterialien zerstören. Um einer Ausbreitung entgegenzuwirken, sollten die Tiere auf keinen Fall gefüttert werden. Sie seien zwar niedlich, könnten aber beißen oder kratzen und dadurch Krankheiten übertragen.

Das sind die wichtigsten Tipps: