Warnung! Falscher Sparkassenmitarbeiter ruft an

Bei uns in Mülheim gibt es derzeit gehäuft Betrugsversuche am Telefon mit einer neuen Masche. Ein Unbekannter meldet sich vorwiegend bei älteren Kunden als sogenannter Sicherheitsbeauftragter der Sparkasse Mülheim an der Ruhr oder der Sparkasse am Berliner Platz.

© Martin Möller / Funke Foto Services (Symbolfoto)