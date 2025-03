Warntag: Mehrere Systeme alarmieren um 11 Uhr

Der Sirenenalarm besteht aus drei Signalen:





Entwarnung – ein einminütiger Dauerton

5 Minuten Pause

Warnung „Gefahr“ – ein einminütiger auf- und abschwellender Heulton

5 Minuten Pause

Entwarnung – ein einminütiger Dauerton





Die Feuerwehr bittet darum, für Fragen zum Warntag nicht die 112 anzurufen, sondern das städtische Infotelefon unter 0208 - 455 - 22.





Radio Mülheim berichtet heute wieder mit einer großen Sondersendung bis 12 Uhr aus der Hauptfeuerwache in Broich. Dort befindet sich auch das Studio des krisensichereren Notfall- und Informationsradios. Wir berichten aber auch über das Jubiläum der Mobile Retter-App, was in einen Notfall-Rucksack gehört und auch was in der Mülheimer Rettungsdienstschule passiert.





Seit mittlerweile sieben Jahren gibt es regelmäßige Warntage, sowohl auf Landes- als auch Bundesebene. Durch diese Tests soll sichergestellt sein, dass die Warnsysteme im Ernstfall funktionieren. Dabei setzen die Behörden nicht auf ein System allein, sondern auf den sogenannten Warnmix. Das bedeutet: Selbst wenn jemand die Sirenen nicht hören sollte, bekommt er die Warnung im Idealfall auf einem anderen Weg, z.B. über Cell Broadcast, Warn-App oder auch übers Radio.