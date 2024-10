Extra-Warntag in Oberhausen mit Sirenen

Nach dem bundesweiten Warntag im September will die Stadt Oberhausen heute noch einmal genaue Ergebnisse sammeln. Nach dem Warntag hatte es Hinweise aus verschiedenen Bereichen des Stadtgebiets gegeben, in denen die Sirenen schlecht oder nur sehr leise zu hören waren. An diesen Stellen soll nachgebessert werden. Genaue Messergebnisse sind laut Stadt an den regulären Warntagen nicht möglich, weil dann auch Sirenen aus den Nachbarstädten zu hören sind. Der Ablauf des Sirenen-Tests ist heute genauso wie beim vergangenen Warntag. Der Alarm startet um 19 Uhr mit Dauerton, nach einer kurzen Pause kommt ein auf- und abschwellender Ton, beendet wird der Probelarm erneut mit einem Dauerton.