Bahn entgleist - Aktienstraße zum Teil gesperrt

Für die Dauer des Einsatzes muss die Aktienstraße teilweise gesperrt werden. Autos kommen an der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen nur einspurig vorbei, sagt die Polizei. Gegen 10:30/11:00 Uhr muss die Aktienstraße vollgesperrt werden, damit die Feuerwehr die Bahn zurück in die Gleise heben kann, sagt die Polizei. Wie lange die Vollsperrung dauern wird, ist unklar.