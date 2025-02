Feierstunde: 5 Jahre Mobile-Retter-App in Mülheim

Wenn jemand die 112 wählt, werden medizinisch qualifizierte Ersthelfer über eine App lokalisiert und parallel zum Rettungsdienst alarmiert. Die Ersthelfer sind durch ihre räumliche Nähe häufig schneller vor Ort und können bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes schon lebensrettende Maßnahmen einleiten, heißt es. Die Initiative ist mittlerweile in vielen Teilen Deutschlands eingeführt. Bundesweit gab es bislang 74.000 Alarmierungen. In über 41.400 Einsätzen konnten Mobile Retter laut Bilanz unterstützen. 42 Kreise und kreisfreie Städte sind derzeit am Programm beteiligt. Ab sofort können Mobile Retter laut Stadt Mülheim nicht nur in ihrer Heimatregion, sondern auch in anderen teilnehmenden Städten und Kreisen alarmiert werden. Wer sich bei dem Projekt engagieren möchte, kann sich über die „Mobile Retter“-App registrieren und eine kostenfreie Schulung mit Reanimationstraining absolvieren. Nach erfolgreicher Teilnahme erfolgt die Freischaltung zur Alarmierung. Hier gibt es alle Infos.