Warnstreiks der IG Metall dauern an

Letzten Freitag (28.10.) um 24 Uhr ist die Friedenspflicht ausgelaufen, seitdem sind Warnstreiks wieder möglich. Auch heute laufen schon viele Kundgebungen in NRW. Morgen starten die Streiks dann um Köln schon um 00:30 Uhr mit einer nächtlichen Kundgebung. In Duisburg streiken die Beschäftigten von Siemens Energy Global um 9 Uhr, in Oberhausen geht es eine halbe Stunde später mit einem Streik von MAN Energy Solutions auf der Steinbrinkstraße los. In Essen gibt es um 12:30 Uhr eine Kundgebung von insgesamt sechs Betrieben. Über 25 solcher Kundgebungen finden morgen in NRW statt.

Das Motto lautet "Solidarität gewinnt!" IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von acht Prozent für 3,9 Millionen Beschäftigte. Seit September laufen die Verhandlungen, bisher ohne zufriedenstellende Lösung.